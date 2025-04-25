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Катя Лель объяснила, что сделала бы, если бы переселилась в тело мужчины

0:52
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель рассказала, чем бы она занялась, если бы внезапно превратилась в мужчину.

Певица Катя Лель
Фото: ВК-аккаунт Кати Лель is licensed under public doman
Певица Катя Лель

Катя Лель ответила на вопрос журналистов о том, какие действия она бы предприняла, если бы переселилась в тело мужчины.

Исполнительница хита "Мой мармеладный" объяснила, что обязательно бы встретилась с женщиной, чтобы понять, как чувствует себя мужчина при общении с противоположным полом.

Лель считает, что мужчины и женщины — существа с разных планет. По её мнению, что у полов разные энергии и частоты.

"Может быть это и хорошо. Если бы мы были одинаковых идентичных частот, мы бы вообще слишком хорошо друг друга понимали. Это было бы неинтересно", — выразила своё мнение звезда.

Ранее Катя Лель призналась, что заморозила яйцеклетки.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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