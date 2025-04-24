Несмотря на разногласия: принц Гарри и Меган Маркл стремятся в Англию

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принц Гарри и Меган Маркл планируют вернуться в Великобританию с детьми, несмотря на сохраняющиеся разногласия с королевской семьёй.

Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Меган Маркл и Принц Гарри

По данным издания Life&Style, ссылающегося на инсайдеров из окружения пары, супруги активно прорабатывают вопросы безопасности для организации поездки.

"Гарри стремится обеспечить максимальную защиту детям, чтобы они могли посетить его родину. Они с Меган искренне хотят провести время в Англии", — отметил источник.

Несмотря на желание восстановить связь с родными, герцоги Сассекские не испытывают ностальгии по строгим королевским протокола, но сожалеют о потере близости с семьёй и культурными корнями. По словам инсайдера, Гарри и Меган постепенно налаживают диалог с родственниками, однако процесс идёт медленно из-за недоверия со стороны принца Уильяма.

"Кейт готова к диалогу, но Уильям пока сомневается в искренности брата. Он не уверен, что мотивы Гарри продиктованы исключительно семейными ценностями", — пояснил собеседник издания.

Королева Камилла также сохраняет дистанцию, не поддерживая идею скорого примирения.

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Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, Младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма. Внук королевы Елизаветы II и Филиппа, герцога Эдинбургского.





Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.





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