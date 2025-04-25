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Анна Семенович рассказала, что сделала бы, если стала мужчиной

0:50
Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович рассмотрела фантастическую ситуацию и объяснила, что бы она сделала, если бы очутилась в теле мужчины.

Певица Анна Семенович
Фото: ВК-аккаунт Анны Семенович is licensed under public doman
Певица Анна Семенович

Анна Семенович ответила на вопрос журналистов о том, какие бы действия она предприняла, если бы вдруг превратилась в мужчину.

Экс-солистка группы "Блестящие", ни секунды не задумываясь, заявила, что занялась бы интимом. Певица громко рассмеялась после своего заявления.

"Потому что мужчины так всегда носятся со своим половым органом, что я не понимаю, что там такого особенного", — сказала звезда.

Ранее Анна Семенович рассказала, что перестала сидеть на диетах, так как устала постоянно бороться с лишним весом. Она приняла решение не переедать, но наслаждаться жизнью, не считая калории.

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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