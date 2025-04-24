Секреты жизни после развода: с какими мужчинами Катя Лель ходит на свидания

50-летняя певица Катя Лель раскрыла детали личной жизни после расставания с бизнесменом Игорем Кузнецовым в 2023 году. Артистка призналась, что уже успела побывать на свиданиях с разными мужчинами, включая представителей элиты.

Фото: Telegram-канал Кати Лель is licensed under public domain Катя Лель

В интервью "Страстям" она призналась, что соглашается на встречу, если есть время и настроение. При этом артистка добавила, что в случае неудачных встреч просто уходит, сославшись на занятость.

Брак певицы с Кузнецовым, с которым она познакомилась на концерте Владимира Преснякова в Одессе, продлился 15 лет. В 2008 году пара ожидала рождения сына, но врачи ошиблись с прогнозом: в апреле 2009-го на свет появилась дочь Эмилия.

Однако семейное счастье рухнуло из-за проблем супруга. В программе "Судьба человека" Лель рассказала, что Кузнецов злоупотреблял алкоголем и изменял, несмотря на её попытки сохранить отношения.

Сейчас певица, сосредоточенная на карьере и воспитании дочери, не спешит в новые серьёзные отношения.

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Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен.



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