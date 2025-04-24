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Ксения Собчак решила теперь всегда отдыхать без Богомолова

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак решила больше не брать с собой на отдых Константина Богомолова.

Журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном
Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman
Журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном

Отдыхающая в Южной Африке с семилетним сыном Платоном Ксения Собчак оценила прелести путешествия без мужа Константина Богомолова.

Она приняла решение больше не брать с собой на отдых мужа, а путешествовать только с сыном. Журналистка хочет сделать такой отдых традицией.

"После этой поездки точно решила раз в год ездить куда-то смотреть новые места только вдвоем… Так важно проводить время без всех остальных членов семьи", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак призналась, что только на отдыхе с сыном вкусила все прелести материнства. 

Ранее Ксения Собчак рассказала, что в Африке на них напали разъярённые слоны. 

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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