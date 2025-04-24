Анна Хилькевич раскрыла шокирующие траты на красоту: 400 тысяч рублей в месяц

1:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

38-летняя актриса Анна Хилькевич, известная по сериалу "Универ. 13 лет спустя", шокировала подписчиков, признавшись, что ежемесячно тратит около 400 тысяч рублей на уход за внешностью.

Фото: youtube.com by канал Ляйсан Утяшева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Хилькевич

В своём Telegram-канале звезда подробно описала бьюти-ритуалы, подчеркнув, что не намерена отказываться от экспериментов с внешностью, несмотря на занятость. Хилькевич воспитывает трёх дочерей — 9-летнюю Арианну, 6-летнюю Марию и полугодовалую Оливию, — но находит время для салонных процедур, совмещая материнство с карьерой.

По её словам, базовый уход включает маникюр, ресницы и брови, на которые уходит до 30 тысяч рублей. Если бы не сотрудничество с салоном-партнёром, сумма могла бы быть выше. Окрашивание и восстановление волос обходятся в 15-30 тысяч ежемесячно, а процедуры для тела — лимфодренаж, массажи и обёртывания — добавляют ещё 15-45 тысяч в зависимости от частоты посещений.

Особое внимание Хилькевич уделяет лицу: регулярные чистки и уходовые сеансы стоят около 10 тысяч рублей, но инъекционные методики вроде ботокса или гиалуроновой кислоты увеличивают расходы до 100-200 тысяч за курс.

В список обязательных трат также вошли стоматологическая гигиена (15 тысяч) и эпиляция (10-15 тысяч).

Хилькевич подчеркнула, что итоговая сумма варьируется, а в отдельные месяцы расходы растут из-за подготовки к мероприятиям: "Укладки, макияж для съёмок — это отдельная статья, которую я даже не включила в расчёт".

Ранее стало известно, как Сергей Светлаков стал миллиардером.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телеведущая.



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