Снова стала бабушкой: у певицы Валерии родился внук

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Певица Валерия сообщила о пополнении в своей семье.

Фото: ВК-аккаунт Арсения Шульгина is licensed under public doman Бизнесмен Арсений Шульгин с семьёй

Внука певице Валерии подарила невестка, жена сына Арсения Шульгина Лиана.

О радостном известии звёздное семейство возвестило лаконично с помощью одного смайла с малышом.

Валерия стала бабушкой во второй раз. У певицы уже есть внучка с редким именем Селин.

Звезда эмоционально отреагировала на известие о беременности невестки. Она призналась, что думала о рождении второй внучки. Известие о появлении на свет внука её удивило.

Лиана Шульгина рассказывала историю своего знакомства с Арсением. Она поведала, что молодому человеку приглянулась сначала её сестра, а потом он переключил внимание на неё.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).



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