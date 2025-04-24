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Снова стала бабушкой: у певицы Валерии родился внук

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Шоу-бизнес

Певица Валерия сообщила о пополнении в своей семье.

Бизнесмен Арсений Шульгин с семьёй
Фото: ВК-аккаунт Арсения Шульгина is licensed under public doman
Бизнесмен Арсений Шульгин с семьёй

Внука певице Валерии подарила невестка, жена сына Арсения Шульгина Лиана.

О радостном известии звёздное семейство возвестило лаконично с помощью одного смайла с малышом.

Валерия стала бабушкой во второй раз. У певицы уже есть внучка с редким именем Селин.

Звезда эмоционально отреагировала на известие о беременности невестки. Она призналась, что думала о рождении второй внучки. Известие о появлении на свет внука её удивило.

Лиана Шульгина рассказывала историю своего знакомства с Арсением. Она поведала, что молодому человеку приглянулась сначала её сестра, а потом он переключил внимание на неё.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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