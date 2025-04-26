Такая сразу взросленькая: Оксана Самойлова призналась, какой цвет волос ей категорически не идёт

Оксана Самойлова тщательно следит за своей внешностью и фигурой. У неё есть все средства для этого, и результат не заставляет себя ждать: знаменитость выглядит молодо и великолепно, однако она призналась, что кое-что всё же может прибавить ей возраста, причём за одну секунду.
Стоит Оксане надеть светлый парик — и она сразу выглядит гораздо старше. Таким мнением она поделилась в личном блоге, опубликовав соответствующее фото.
"Мне кажется, блонд меня старит. Я такая сразу взросленькая. Так-то оно, конечно, интересно, но странно", — высказалась Самойлова.
Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.
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