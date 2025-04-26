Тайный мотив Расторгуева: почему певец проигнорировал торжество любимой внучки?

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Расторгуев не был на свадьбе единственной внучки, однако у него с ней хорошие отношения. Что же заставило певца пропустить праздник близкого человека? Об этом он рассказал в шоу "Ты не поверишь!".

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Николай Расторгуев

Расторгуев предпочёл дать в этот день уже давно запланированный концерт, а своё отсутствие на свадьбе компенсировал тем, что заработал хорошие деньги и часть из них подарил внучке и её мужу.

Ранее Расторгуев говорил, что не собирается работать в майские выходные. Вместо этого он поедет на Клязьминское водохранилище и будет отдыхать на природе.

Уточнения

Никола́й Вячесла́вович Расторгу́ев (род. 21 февраля 1957, Лыткарино, Московская область) — советский и российский музыкант, певец, гитарист, актёр; народный артист Российской Федерации (2002), заслуженный артист Карачаево-Черкесской Республики (2014).



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