Эта женщина всех затмила: назван самый красивый человек в мире

Журнал People создал традиционный список "Самых красивых людей мира". Первое место в нем досталось одной из самых обсуждаемых голливудских див — Деми Мур.
"Это невероятное чувство признания всего, что есть во мне. И это не говорит о том, что я принимаю в себе лишь то, что мне самой нравится. Это значит, что я принимаю в себе абсолютно всё", — отреагировала 62-летняя актриса.
Деми Мур заявила, что старается объективно оценивать свою внешность и видит каждую морщинку на лице. Но она не зацикливается на возрасте, наслаждаясь мгновениями жизни.
Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист.
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