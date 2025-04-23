Эта женщина всех затмила: назван самый красивый человек в мире

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Журнал People создал традиционный список "Самых красивых людей мира". Первое место в нем досталось одной из самых обсуждаемых голливудских див — Деми Мур.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

"Это невероятное чувство признания всего, что есть во мне. И это не говорит о том, что я принимаю в себе лишь то, что мне самой нравится. Это значит, что я принимаю в себе абсолютно всё", — отреагировала 62-летняя актриса.

Деми Мур заявила, что старается объективно оценивать свою внешность и видит каждую морщинку на лице. Но она не зацикливается на возрасте, наслаждаясь мгновениями жизни.

Уточнения

Деми́ Джин Мур (англ. Demi Gene Moore; [dəˈmiː dʒiːn ˈmɔːr]), в девичестве — Гайнс (англ. Guynes; род. 11 ноября 1962[…], Розуэлл, Нью-Мексико) — американская актриса, кинопродюсер, телепродюсер, кинорежиссёр, телережиссёр, фотомодель, автор песен, активист, филантроп и мемуарист. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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