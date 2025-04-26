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Алсу откровенно о своих дочерях: вот почему они могут не спрашивая брать всё из её гардероба

0:53
Шоу-бизнес

На днях прошёл гала-ужин национальной музыкальной "Премии МУЗ-ТВ 2025". На мероприятии собрались многие звёзды шоу-бизнеса. Приняла участие на гала-ужине и известная исполнительница Алсу. Журналисты из издания "7Дней.ru" побеседовали с ней.

Шёлк
Фото: commons.wikimedia.org by User:Mattes, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Шёлк

Алсу поделилась, как она общается со своими дочерями, что она им доверяет. Если они попросят надеть что-то из гардероба матери, то отказа им не будет, они могут и не спрашивать, а брать всё, что им нравится.

"Все, что у меня есть, — это автоматически моих детей. Дорогое тоже. Сумки, бижутерию, одежду — даже не спрашивают в принципе", — высказалась знаменитость.

Вкусы у Алсу и у её дочерей совпадают, поэтому выбрать наряд не составляет труда.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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