Путешествие в прошлое: как Елена Ханга нашла связь с отцом, которого никогда не знала

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Елена Ханга недавно вернулась из Танзании. Она захотела прикоснуться к корням, откуда родом её отец. Ханге не довелось увидеть своего отца при жизни, но теперь она решила восполнить это упущение хотя бы с помощью путешествия.

Фото: flickr.com by N O E L | F E A N S, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Танзания

Отец Елены Абдула Кассим Ханга был премьер-министром Занзибара. В стране случился государственный переворот, и отец Елены был посажен в тюрьму, где и закончил свою жизнь. Елене на тот момент было шесть лет. Елена с тёплыми чувствами побывала на родине отца.

"Я не знала своего биологического отца. Мы никогда не встречались, и в моей жизни его не было, но Танзания — его родина — почему-то всегда была частью меня", — написала Елена в личном блоге.

Елена Ханга отметила, что, по её мнению, корни — это не люди, не то, что с ними происходило, а это необъяснимые ощущения, которые можно испытать, побывав на далёкой родине.

"Здесь я не ищу следов его жизни, но каждый раз, когда я приезжаю, особенно сейчас, когда удалось побывать в настоящей, дикой Африке, — я ловлю странное чувство. Словно узнаю то, чего никогда не знала", — поделилась Ханга.

Ханга благодарна своему отцу за то, что она смогла почувствовать и понять, прикоснувшись с своим корням.

О странном чувстве журналистки и телеведущей Елены Ханги сообщил источник WomanHit.

Уточнения

Елена Абдула́евна Ха́нга (род. 1 мая 1962, Москва, РСФСР, СССР) — советская, российская и американская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса кино и телевидения, ютубер.



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