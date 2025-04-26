Шокирующая тайна Славы и Анатолия Данилицкого: кто на самом деле был неверен?

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Певица Слава недавно рассталась со своим гражданским мужем Анатолием Данилицким. Долгое время было принято считать, что он изменял ей и она устала терпеть неверность, однако на самом деле всё оказалось ровно наоборот: если Данилицкий и изменял Славе, то лишь потому, что она первая начала делать то же самое.

Фото: commons.wikimedia.org by Zakharpro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бар

О неверности Славы рассказала знакомая Данилицкого, которая хорошо знает подробности их отношений. Слова женщины приводит Telegram-канал "Светский хроник".

"Я Анатолия лично знаю, подкатывал в ресторане, когда они ругались несколько лет назад… Гулять там начала Настя (домой по несколько дней не приезжала ночевать, задерживалась с танцорами), дед сильно нервничал, потом установил "Тиндер" и понял, что жизнь-то снова началась. Из его первых уст", — говорится в публикации.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.



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