Катя Лель раскрыла секрет своих свиданий: что она делает, если ей что-то не нравится в мужчине

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Два года назад Катя Лель развелась с мужем. С тех пор она редко ходит на свидания, но всё же романтические вечера у неё случаются. Об этом певица рассказала порталу "Страсти".

Фото: pixnio.com by Brian Lopez, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Роза

Катя Лель призналась, что её приглашают на свидания самые разные мужчины, в том числе влиятельные. С кем бы она ни встречалась, она никогда не терпит, если ей что-то не нравится, а просто прощается, встаёт и уходит. Также исполнительница сказала, что соглашается пойти на свидание, только если у неё есть время и ей хочется встретиться с пригласившим её человеком.

Катя Лель добавила, что доверяет вселенной и знает, что, если она встретит действительно своего человека, он обязательно будет с ней.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.