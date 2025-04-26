Клава Кока раскрыла свои новые правила в отношениях — что она больше не приемлет в мужчинах?

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На днях прошёл гала-ужин национальной музыкальной "Премии МУЗ-ТВ 2025". На мероприятии собрались многие звёзды шоу-бизнеса. Гала-ужин посетила певица Клава Кока. На ней было чёрное короткое платье с короткими рукавами и капюшоном и высокие ботфорты. С Клавой Кокой побеседовали журналисты VOICE.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клава Кока

Клава поделилась своими предпочтениями относительно мужчин. После расставания с возлюбленным она поменяла взгляды на некоторые моменты. Клава заявила, что ни за что не будет встречаться с неопрятным мужчиной, а также не собирается оплачивать пополам счёт в ресторане при знакомстве.

Клава Кока рассказала, что у неё было множество фобий, от которых она избавилась, работая над собой и преодолевая трудности. Также Клава Кока заявила, что не хочет встречаться с человеком, который старше её на десять лет и больше.

"Мне важно с человеком быть на одной волне, мне важно, чтобы человек был очень активный, чтобы человек был целеустремлённый и у него ещё было много пойнтов в достигаторстве. Мне нравится с человеком вместе расти — это важно. Всё-таки люди в возрасте уже чуть более приземлённые, сложные, авторитетные, меньше лёгкости, меньше авантюризма", — поделилась мнением исполнительница.

Сейчас Клава придерживается того, что предпочла бы заводить романтические отношения с ровесником, но она понимает, что зарекаться ни в чём не следует.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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