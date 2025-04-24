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Лариса Долина объяснила, чем ей не нравится вокал Кристины Агилеры

0:42
Шоу-бизнес

Певица Лариса Долина объяснила, почему, на её взгляд, Кристина Агилера плохо поёт.

Певица Кристина Агилера
Фото: ВК-аккаунт Кристина Агилеры is licensed under public doman
Певица Кристина Агилера

Лариса Долина заявила, что слушать певицу Кристину Агилеру ей неинтересно.

Народная артистка России отметила, что американская звезда везде одинаковая и очень громко поёт.

"У неё есть песни, где она пытается петь пиано, но у неё это не очень хорошо получается", — цитирует слова Долиной "СтарХит".

Лариса Долина предположила, что у певицы нет музыкального продюсера, который подсказал бы ей, как сделать вокал разнообразнее.

Ранее Лариса Долина сказала всё, что думает об идее лишить Аллу Пугачёву званий.

Уточнения

Кристи́на Мари́я Агиле́ра (англ. Christina María Aguilera; род. 18 декабря 1980, Нью-Йорк) — американская певица, автор песен, танцовщица, актриса, продюсер, телезвезда, филантроп, а также посол доброй воли ООН.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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