Выиграли в генетическую лотерею: Ирина Шейк показала красавицу-сестру

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк поздравила старшую сестру с днём рождения.
Ирина Шейк опубликовала в социальных сетях фото сестры Татьяны Петенковой. Женщине исполнился 41 год.
Родная сестра Ирины Шейк живёт в Краснодаре. Она является заводчиком породистых собак, у неё свой питомник.
У Татьяны — трое детей. Свою старшую наследницу она назвала в честь знаменитой тёти Ириной. Девушка учится в медицинском университете Ростова.
Интернет-пользователи восхищаются красотой членов семьи Шейк. Отмечается, что женщины выиграли в генетическую лотерею.
Ранее Ирина Шейк поставила на место звёздного визажиста Сердара Камбарова.
Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса. Она является первой российской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. Сайт Models.com назвал её иконой модной индустрии.
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