Лена Перминова резко ответила на обвинения в растрате денег миллиардера Лебедева

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Лена Перминова отчитала хейтеров, которые упрекнули её в растрате миллионов бывшего мужа, олигарха Александра Лебедева.

Фото: ВК-аккаунт Лены Перминовой is licensed under public doman Модель Лена Перминова

Отдыхающую на Мальдивах в компании молодого возлюбленного Лену Перминову возмутили нападки в свой адрес.

Завистники укорили её в том, что она ведёт праздный образ жизни благодаря богатому бывшему мужу.

Перминова заверила, что никогда не сидела без дела, поэтому заслужила свою финансовую независимость.

"Почему у нас некоторым женщинам так трудно пережить чужой успех? Почему так сложно пройти мимо чужого счастья?" — пристыдила хейтеров модель.

Елена отметила, что благодарна Богу за свою интересную жизнь и встречу с Александром Лебедевым. Она не отрицает, что миллиардер дал ей многое. При этом Перминова, по её словам, никогда не прекращала трудиться.

Ранее Ксения Собчак оценила новую избранницу Александра Лебедева.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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