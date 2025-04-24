Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из СССР с любовью: что бы сказал дед, если бы сел за руль новой Lada Iskra
Это не спорт, а сплошное наслаждение: новые тренды, которые покоряют фитнес-мир
Выиграли в генетическую лотерею: Ирина Шейк показала красавицу-сестру
Секретный ингредиент для идеального смузи: почему белок — это не только протеиновый порошок
Исследование поражает: как ранний сон сильно влияет на интеллект
Промеряли всё — от потолка до педали: где в машине пик излучения и зачем это знать
Монета в морозилке: самый странный, но гениальный трюк — может спасти ваше здоровье
Компаньонное садоводство: как выбрать правильные соседей для роз
Заповедник хвостов: как котики превратили ботанический уголок в свою вотчину

Лена Перминова резко ответила на обвинения в растрате денег миллиардера Лебедева

1:01
Шоу-бизнес

Модель Лена Перминова отчитала хейтеров, которые упрекнули её в растрате миллионов бывшего мужа, олигарха Александра Лебедева.

Модель Лена Перминова
Фото: ВК-аккаунт Лены Перминовой is licensed under public doman
Модель Лена Перминова

Отдыхающую на Мальдивах в компании молодого возлюбленного Лену Перминову возмутили нападки в свой адрес.

Завистники укорили её в том, что она ведёт праздный образ жизни благодаря богатому бывшему мужу.

Перминова заверила, что никогда не сидела без дела, поэтому заслужила свою финансовую независимость.

"Почему у нас некоторым женщинам так трудно пережить чужой успех? Почему так сложно пройти мимо чужого счастья?" — пристыдила хейтеров модель.

Елена отметила, что благодарна Богу за свою интересную жизнь и встречу с Александром Лебедевым. Она не отрицает, что миллиардер дал ей многое. При этом Перминова, по её словам, никогда не прекращала трудиться.

Ранее Ксения Собчак оценила новую избранницу Александра Лебедева.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году
Домашние животные
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году Аудио 
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Наука и техника
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров Аудио 
Конец промышленности: ответные меры России поставят Европу на колени
Мир. Новости мира
Конец промышленности: ответные меры России поставят Европу на колени Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Дешевле Duster, но с функционалом премиум-класса: берите новый Honda WR-V
Железо падает с неба: планета, которую не придумаешь даже в фантастике
Железо падает с неба: планета, которую не придумаешь даже в фантастике
Последние материалы
Монета в морозилке: самый странный, но гениальный трюк — может спасти ваше здоровье
Промеряли всё — от потолка до педали: где в машине пик излучения и зачем это знать
Компаньонное садоводство: как выбрать правильные соседей для роз
Заповедник хвостов: как котики превратили ботанический уголок в свою вотчину
Это цитрусовое растение станет главным героем вашего участка
Забудьте про Лиссабон: где искать настоящую Португалию — и почему сейчас самое время
Невеста мечты: как превратиться в богиню за два месяца до свадьбы
Внимание к Южному океану: какие глобальные изменения грядут из-за дыры во льдах
Лена Перминова резко ответила на обвинения в растрате денег миллиардера Лебедева
Не просто сорняк: как одуванчик может стать главным продуктом вашего рациона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.