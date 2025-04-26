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Татьяна Плаксина на пути к замужеству: почему Любовь Успенская пока не хочет знакомиться с её возлюбленным?

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Шоу-бизнес

Любовь Успенская часто приходит на светские мероприятия с дочерью Татьяной Плаксиной, с которой у неё доверительные и тёплые отношения, однако недавно Успенская посетила премию "Женщина года" без дочери.

Букет цветов
Фото: commons.wikimedia.org by Emintly, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Букет цветов

Оказалось, что в тот день Татьяна была на свидании. По всей видимости, она собирается связать жизнь со своим избранником. У них серьёзные отношения, но возлюбленный Плаксиной всё ещё не знаком со своей будущей свекровью, причём Успенская сама не стремится к знакомству в данный момент.

"Таня не приедет, она на свидании. Я молодого человека не видела. Хотя бы месяц пусть ещё повстречаются: чтоб меня увидеть, надо заслужить", — заявила артистка изданию "7Дней".

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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