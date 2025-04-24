Сын рэпера Децла Тони принял участие в реалити-шоу Выживали. Наследники

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Единственный наследник Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл, 19-летний Тони, принял участие в реалити-шоу про выживание в Таиланде.

Фото: ВК-аккаунт рэпереа Децла is licensed under public doman Рэпер Децл

Сын Децла рассказал, что охотно согласился принять участие в проекте. Его знаменитый отец выживал в джунглях в 2003 году в программе "Последний герой". С тех пор прошло 22 года.

"Я легко согласился на участие — море, солнце, пальмы, спать есть где, еда, хоть и в ограниченном количестве, но будет", — рассказал молодой человек.

Тони поведал, что имеет опыт жизни в Индии. Он вспомнил, что уже испытывал необычные приключения, когда маленький индус гонялся за ним с холодным оружием по пляжу.

Юноша решительно настроен на победу в реалити шоу "Выживали. Наследники".

Уточнения

Кири́лл Алекса́ндрович Толма́цкий (22 июля 1983, Москва — 3 февраля 2019, Ижевск), более известный под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жёстко — российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актёр и поэт. Являлся одним из наиболее влиятельных хип-хоп-исполнителей России.



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