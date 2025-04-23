Мрачные щи: портрет Виктора Цоя в Москве снова испортили вандалы

Неизвестные повторно атаковали стену памяти Виктора Цоя в Москве.
Перерисованный портрет Викторв Цоя в Москве не продержался долго. Вандалы закрасили лицо легендарного музыканта, написав на стене красной краской: "Мрачные щи".
Изображение Цоя недавно атаковали злоумышленники. Они нарисовали поверх изображения портрет рэпера Паши Техника, который ушёл из жизни 5 апреля этого года.
Поклонники Виктора Цоя оценили нанесённый ущерб народному мемориалу. Они констатировали, что изображение невозможно очистить от краски.
"Есть риск повредить портрет. Один из лучших вариантов сейчас — перерисовать по-новой. Но этого хватит на время… Опять придут с маркерами", — цитирует слова фаната знаменитого музыканта "Новости Москвы".
Ви́ктор Ро́бертович Цой (21 июня 1962, Ленинград, СССР — 15 августа 1990, 35-й километр трассы Р-126 Слока — Талси, Тукумский район, Латвия) — советский рок-музыкант, автор песен, поэт, художник и актёр корейско-русского происхождения.
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