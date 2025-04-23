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Мрачные щи: портрет Виктора Цоя в Москве снова испортили вандалы

Шоу-бизнес

Неизвестные повторно атаковали стену памяти Виктора Цоя в Москве.

Стена Цоя
Фото: commons.wikimedia.org by TakingOver, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стена Цоя

Перерисованный портрет Викторв Цоя в Москве не продержался долго. Вандалы закрасили лицо легендарного музыканта, написав на стене красной краской: "Мрачные щи".

Изображение Цоя недавно атаковали злоумышленники. Они нарисовали поверх изображения портрет рэпера Паши Техника, который ушёл из жизни 5 апреля этого года.

Поклонники Виктора Цоя оценили нанесённый ущерб народному мемориалу. Они констатировали, что изображение невозможно очистить от краски.

"Есть риск повредить портрет. Один из лучших вариантов сейчас — перерисовать по-новой. Но этого хватит на время… Опять придут с маркерами", — цитирует слова фаната знаменитого музыканта "Новости Москвы".

Уточнения

Ви́ктор Ро́бертович Цой (21 июня 1962, Ленинград, СССР — 15 августа 1990, 35-й километр трассы Р-126 Слока — Талси, Тукумский район, Латвия) — советский рок-музыкант, автор песен, поэт, художник и актёр корейско-русского происхождения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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