Актриса Софи Лорен почтила память Зураба Церетели

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Актриса Софи Лорен выразила соболезнования родным и близким Зураба Церетели в связи с кончиной скульптора.

Фото: ВК-аккаунт Зураб Церетели is licensed under public doman Скульптор Зураб Церетели

Художник Никас Сафронов на траурной церемонии прощания с Зурабом Церетели произнёс речь, в которой передал слова актрисы Софи Лорен.

Итальянская киноактриса и певица хранит память о посещениях дома Зураба Церетели. Звезда мирового уровня отметила, что у неё дома имеются работы Церетели, подаренные ей художником-монументалистом.

Зураб Церетели нередко устраивал роскошные приёмы для иностранных знаменитостей, когда они посещали Москву. Среди гостей скульптора были Моника Белуччи, Джина Лоллобриджида и Роберт де Ниро.

Ранее Ксения Собчак поделилась своими воспоминаниями о Зурабе Церетели.

Уточнения

Зура́б Константи́нович Церете́ли (4 января 1934, Тифлис, Грузинская ССР, СССР — 22 апреля 2025, Москва, Россия) — советский, российский и грузинский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Президент Российской академии художеств (1997—2025).



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