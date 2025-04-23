Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер праздновали Пасху вместе как семья

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Бывшие супруги Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отметили Воскресение Христово с младшим сыном.

Фото: ВК-аккаунт Бена Аффлека is licensed under public doman Актёр Бен Аффлек с сыном

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер отпраздновали Пасху как семья. Бывшие супруги провели праздничное воскресенье вместе с маленьким сыном Самуэлем.

52-летняя звезда "Арго" и 13-летний сын встретились в доме Аффлека в Брентвуде в Калифорнии стоимостью 20 млн. долларов.

Аффлек был женат на Гарнер в период с 2005 до 2018 год.

"Действительно повезло, что она является матерью моих детей, прекрасной и удивительной", — сказал актёр в марте этого года.

Появились слухи, что Аффлек с удовольствием бы получил ещё один шанс с Гарнер после его развода с Дженнифер Лопес.

Гарнер же находится в постоянных отношениях со своим возлюбленным Джоном Миллером.

Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий «Оскар».



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