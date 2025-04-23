Какой альбом The Beatles Пол Маккартни считает своим любимым

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Существует один альбом группы "Битлз", который Пол Маккартни выделяет больше других.

Фото: commons.wikimedia by United Press International, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ The Beatles

Обширному бэк-каталогу The Beatles позавидует любой музыкант, который ценится на вес золота. Группа выпустила множество песен, но, возможно, именно выпуски их альбомов задали тон их наследию.

Выбрать лучшую часть их работы очень сложно. Здесь сэр Пол Маккартни, возможно, самый стойкий и динамичный музыкальный лидер группы, выбирает свой любимый альбом Beatles всех времен.

Маккартни и по сей день остаётся активным сторонником работы, которую он и остальные участники группы проделали с The Beatles. На протяжении всей своей карьеры музыкант стал синонимом золотых вершин поп-музыки. Он использовал своё мастерство для создания мелодий и написал одни из самых любимых в мире песен. Карьера, охватывающая почти шесть десятилетий, является тому подтверждением и заслуживает признания.

В откровенном интервью 1991 года Маккартни говорит, что любил все альбомы, которые они с Джоном Ленноном, Джорджем Харрисоном и Ринго Старром записывали вместе. Но он признался, что его любимым был культовый концептуальный альбом "Лета любви" Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, выпущенный 1 июня 1967 года.

Уточнения

Сэр Джеймс Пол Макка́ртни (англ. James Paul McCartney; род. 18 июня 1942, Ливерпуль, Англия, Великобритания) — британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер. Один из основателей группы The Beatles. 16-кратный обладатель премии «Грэмми».



The Beatles — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году, в составе которой играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр.



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