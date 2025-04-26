Скуф — это звучит гордо: шутка Леры Кудрявцевой неожиданно стала комплиментом для Сергея Лазарева

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева часто подшучивают друг над другом. Их дружеские отношения полны юмора и веселья, и после того, как Лера назвала Кудрявцева скуфом, он отреагировал на эти слова всё в той же лёгкой и непринуждённой манере.
Лазарев дал понять, что ничуть не обижается на это определение, а, напротив, гордится им.
"Да, я скуф, и это звучит гордо! А Лера просто лучшая", — публично заявил Лазарев на ужине в честь премии "Муз ТВ".
Об этом сообщает портал "Страсти".
Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».
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