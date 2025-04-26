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Ида Галич призналась, что фанатеет от Кадышевой: ну и какая она не колдунья?

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Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич объяснила, что обожала ансамбль "Золотое кольцо" во главе с Надеждой Кадышевой ещё до того, как это стала мейнстримом.

Певица Надежда Кадышева
Фото: ВК-аккаунт Надежды Кадышевой is licensed under public doman
Певица Надежда Кадышева

Беременная Ида Галич преисполнилась оптимизмом и приобрела билеты на концерт Надежды Кадышевой, который состоится в конце лета 2025 года.

Она надеется, что в этот период уже придёт в себя после родов

"Песни ансамбля "Золотое Кольцо" я любила ещё до всеобщей истерики, но искренне радуюсь, что любимая Надежда сейчас снова в ТОПе! Ну и какая она не колдунья?!" — написала звезда Интернета в своём Telegram-канале.

Ранее Яна Поплавская поддержала волну народной музыки в России и раскритиковала эстрадную мафию.

Уточнения

И́да Васи́льевна Га́лич (род. 3 мая 1990, ГДР) — российская телеведущая, певица и блогер.

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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