Иосиф Пригожин объявил конкурс с призом в 100 тысяч евро — что нужно сделать, чтобы выиграть?

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин в своём блоге объявил конкурс, который заинтересует всех, кто связан с музыкальным и видеотворчеством. Победителю продюсер обещает внушительный приз — 100 тысяч евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин

Конкурс имеет отношение к новому альбому Валерии. Пригожин заявил, что ему и Валерии нужна концепция этого альбома и интересный ролик, однако они хотят, чтобы это было что-то совершенно новое и оригинальное, чего не было у других исполнителей.

"Мы и сами в состоянии что-то новое и интересное придумывать. Я могу объявить конкурс. За лучшую идею гонорар обещаю, кто сделает креативный reels — приходите. От 100 тысяч рублей. Мне пишите в личку в запрещённую сеть", — заявил Пригожин.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025).



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