Ольга Бузова похвасталась тем, что проехалась в метро

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова спустилась с небес на землю и совершила поездку в метрополитене.

Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой is licensed under Public domain Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях фото и видео из Китая.

Звезда "Дома-2" побывала на концерте популярной британской рок-группы Coldplay. Выступление музыкантов состоялось 12 апреля на стадионе в Kai Tak в Гонконге,

"Что делать когда сбывается одна мечта? Отправляться за новой", — написала знаменитость под кадрами.

Ольга отметила, что этот день останется в её памяти навсегда.

Отдельным предметом для гордости для Ольги стала поездка в метро.

"И да, я ездила в метро", — рассказала звезда.

Ранее Ольга Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».



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