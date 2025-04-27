Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Что делать, если волосы страдают из-за гормонов: эффективный план спасения
США бросили дерзкий вызов в космосе: Китай снова отправил людей на орбиту
Натуральные средства против крыс: как растения защищают ваш участок
То, за что в сервисе дерут деньги, можно сделать дома за 10 минут: фары будут как новые
Яйца по-новому: этот простой трюк превратит обычное блюдо в деликатес — вы будете в восторге
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
От райского уголка до мусорной свалки: где в Аттике пляж мечты, а где — кошмар наяву
Вот почему деньги обходят ваш дом стороной: срочно выбросьте эти 3 предмета

Ольга Бузова похвасталась тем, что проехалась в метро

0:49
Шоу-бизнес

Певица Ольга Бузова спустилась с небес на землю и совершила поездку в метрополитене.

Певица Ольга Бузова
Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой is licensed under Public domain
Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях фото и видео из Китая.

Звезда "Дома-2" побывала на концерте популярной британской рок-группы Coldplay. Выступление музыкантов состоялось 12 апреля на стадионе в Kai Tak в Гонконге,

"Что делать когда сбывается одна мечта? Отправляться за новой", — написала знаменитость под кадрами.

Ольга отметила, что этот день останется в её памяти навсегда.

Отдельным предметом для гордости для Ольги стала поездка в метро.

"И да, я ездила в метро", — рассказала звезда.

Ранее Ольга Бузова показала, какой сюрприз устроила маме в день её рождения.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Новости спорта
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц Аудио 
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Экономика и бизнес
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты Аудио 
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Недвижимость
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Почему ВАЗ-2108 стал символом свободы: 5 фактов, о которых молчал автопром СССР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Люся Чеботина отмечает день рождения на сцене: певица заработает за концерт целое состояние — цифры зашкаливают
Люся Чеботина отмечает день рождения на сцене: певица заработает за концерт целое состояние — цифры зашкаливают
Последние материалы
От райского уголка до мусорной свалки: где в Аттике пляж мечты, а где — кошмар наяву
Вот почему деньги обходят ваш дом стороной: срочно выбросьте эти 3 предмета
Ольга Бузова похвасталась тем, что проехалась в метро
Сколько мяса можно есть без вреда для планеты: новые расчёты удивили всех
Товары ушедших брендов могут подешеветь: правда или миф
10 вещей, без которых ваш весенний гардероб обречён на провал
Водонаева ошеломила признанием: два месяца с подгузниками после операции — что произошло
Генетическая бомба 19 века: человечество раскрыло секрет необычного растения
Никаких носов в лужи: как приучить кошку к лотку без насилия
Какой секатор выбрать для работ в саду: советы для садоводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.