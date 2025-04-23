Священник ответил Алёне Водонаевой, упрекнувший верующих в лицемерии

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Православный священник Андрей Сапунов прокомментировал нападки Алёны Водонаевой на прихожан храма, отгоняющих собаку от куличей.

Фото: flickr.com by Эндрю Гулд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Казанский собор, Красная площадь, Москва

Звезду "Дома-2" Алёну Водонаеву возмутило то, что верующие люди не покормили собаку, которая у всех по очереди просила угостить её пасхальной снедью — куличами и яйцами. Она обвинила христиан в лицемерии.

Священник объяснил, что люди должны кормить домашних животных, однако просфоры, хлеба, пасхи не следует давать братьям нашим меньшим, так как они освящены.

"Здесь нет никакого лицемерия в принципе. Просто мы, к сожалению, сегодня живем в такое время, когда животные у нас намного выше по статусу собственного общения с ними, нежели чем люди, а это большая печаль, принципе", — цитирует слова батюшки Pravda.Ru.

Сапунов отметил, что у животного должно быть своё место.

"Предположим такую историю, собака или кошка зайдет в храм, например, пойдет гулять по церкви, вряд ли кто-то будет гладить ее по головке и говорить: "Молодец, будь с нами", всё такое. То есть, ее, естественно, выведут за территорию и как-то вот отпустят дальше путешествовать в этом мире, как ей бы нравилось. Поэтому это не лицемерие, на мой взгляд", — выразил своё мнение священник.

Отец Андрей призвал не осуждать людей, которые отогнали собаку. Он отметил, что у кошек и собак должны быть свои функции — ловить мышей и сторожить дом.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.



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