Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как убрать мох с плитки, чтобы он не вернулся через неделю
От землетрясения до шедевра: узнайте историю самой красивой набережной Италии
Почему горячую кастрюлю нельзя ставить в холодильник — запомните раз и навсегда
Моментальная заправка и огромный пробег: новая технология от японского гиганта Toyota
Ванная без ремонта, но со стилем: приёмы от интерьерного стилиста
Крионика по-русски: тела под Москвой и мечта о вечной жизни
Два такта свободы: мотоциклы Минск, Восход, Ява
Какой альбом The Beatles Пол Маккартни считает своим любимым
Пятно от отбеливателя? Вот как спасти одежду, пока не поздно

Почему Михаил Ефремов стал затворником и не выходит на улицу

1:27
Шоу-бизнес

Вышедший из колонии по УДО актёр Михаил Ефремов засел дома и не показывается на улицу даже на прогулки.

Актёр Михаил Ефремов
Фото: ВК-аккаунт Михаила Ефремова is licensed under public doman
Актёр Михаил Ефремов

Михаил Ефремов предпочитает всё время проводить дома после отбывания срока в местах лишения свободы.

Медики предупреждают артиста, что гиподинамия может негативно на нём отразиться. Весной, однако, прогулки для Ефремова могут обернуться осложнениями лёгочного заболевания.

Ранее сообщалось, как Михаил Ефремов пытается защитить свою квартиру от папарацци и соседей.

Правозащитник Иван Мельников заявил, что люди, имеющиеся за плечами тюремный опыт, нередко уходят в себе и сидят дома.

Эксперт предположил, что актёр опасается выходить на улицу, так как его у дома могут поджидать папарацци.

"Я думаю, он из-за этого тоже переживает", — цитирует слова эксперта aif.ru.

Мельников не исключил, что затворничество обернётся для Ефремова возобновлением пагубных привычек.

Он посоветовал артисту обзавестись каким-либо хобби или выйти на работу.

"Ему нельзя ни в коем случае нарушать закон, нельзя пить, чтобы не попасть опять в какую-нибудь нехорошую передрягу", — отметил правозащитник.

Эксперт предупредил, что любое отклонение от правил может привести к решению отправить Ефремова за решётку.

Уточнения

Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Красота и стиль
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз Аудио 
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Экономика и бизнес
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения Аудио 
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Авто
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки Аудио 
Популярное
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты

Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.

Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Пять машин, которым не нужен капитальный ремонт даже спустя 20 лет: движки живут больше 500 тысяч
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Когда кошка уходит молча: в каком моменте она осознаёт, что больше не вернётся
Адаптивный интеллект: как новый навык помогает российским учителям трансформировать школьное образование Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова На краю бездны: только Россия может остановить ядерную войну Юрий Бочаров
Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Последние материалы
Сама развалилась или помогли? К чему привели реформы Горбачёва в советской экономике
Невидимая ошибка, которая добавляет годы: в чём сила старящего стиля
Мульча, перекопка и терпение: как одолеть бессмертные одуванчики
Бунт, любовь и философия: 5 кошачьих характеров, которые вас удивят
ТОП-5 фирменных блюд советской столовой, которые помнят до сих пор
Сильная и красивая спина за 20 минут: эти упражнения можно делать дома без тяжелого инвентаря
Что ест Индия, но не США: простой ингредиент, связанный с долголетием
Почему Михаил Ефремов стал затворником и не выходит на улицу
Круизы стали опасными: врач объяснил, почему стоит дважды подумать перед бронированием
Под Африкой нашли остатки другой планеты — как они туда попали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.