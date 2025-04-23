Почему Михаил Ефремов стал затворником и не выходит на улицу

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вышедший из колонии по УДО актёр Михаил Ефремов засел дома и не показывается на улицу даже на прогулки.

Фото: ВК-аккаунт Михаила Ефремова is licensed under public doman Актёр Михаил Ефремов

Михаил Ефремов предпочитает всё время проводить дома после отбывания срока в местах лишения свободы.

Медики предупреждают артиста, что гиподинамия может негативно на нём отразиться. Весной, однако, прогулки для Ефремова могут обернуться осложнениями лёгочного заболевания.

Ранее сообщалось, как Михаил Ефремов пытается защитить свою квартиру от папарацци и соседей.

Правозащитник Иван Мельников заявил, что люди, имеющиеся за плечами тюремный опыт, нередко уходят в себе и сидят дома.

Эксперт предположил, что актёр опасается выходить на улицу, так как его у дома могут поджидать папарацци.

"Я думаю, он из-за этого тоже переживает", — цитирует слова эксперта aif.ru.

Мельников не исключил, что затворничество обернётся для Ефремова возобновлением пагубных привычек.

Он посоветовал артисту обзавестись каким-либо хобби или выйти на работу.

"Ему нельзя ни в коем случае нарушать закон, нельзя пить, чтобы не попасть опять в какую-нибудь нехорошую передрягу", — отметил правозащитник.

Эксперт предупредил, что любое отклонение от правил может привести к решению отправить Ефремова за решётку.

Уточнения

Ефремов Михаил: Ефремов, Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.



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