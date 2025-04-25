Марина Кравец раскритиковала внешность Марины Федункив

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Марина Кравец объяснила, чем её не устраивает внешний вид актрисы Марины Федункив.

Фото: Инстаграм Марины Кравец is licensed under public doman Актриса Марина Кравец и актриса Марина Федункив

Марина Кравец опубликовала в социальных сетях фото с Мариной Федункив.

Кравец сильно перефотошопила своё лицо, наложив маски так, что её с трудом можно узнать на фото.

"Я вообще за естественную красоту, а Марина всё никак не может совсем угомониться в погоне за бьюти", — раскритиковала коллегу Марина.

В вину Федункив Кравец поставила то, что та красит ресницы и губы, причёсывается и выбирает зелёный цвет в одежде.

Комедийная актриса призвала Федункив быть собой и не гнаться за трендами, так как она и так прекрасна.

Уточнения

Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер. Широко известна по роли мамы Коляна в телесериале «Реальные пацаны».



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