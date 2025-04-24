Лера Кудрявцева назвала Лазарева скуфом и выбрала себе нового молодого краша

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, кто из молодых артистов завоевал её сердце.

Фото: Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева

53-летняя Лера Кудрявцева на мгновение задумалась о том, кого она может назвать своим крашем. Ей подсказали имя 42-летнего Сергея Лазарева.

"Лазарев — скуф, — заявила звезда ТВ.

Она объяснила, что ей очень понравился исполнитель хита "Гламур" певец nkeeei. Она сравнила его с Куртом Кобейном.

Имена людей, которых она считает "кринжем", Кудрявцева отказалась называть.

Телеведущая призвала остановить волну хейта в адрес Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой.

Ранее Кудрявцева пожаловалась на эмоциональное выгорание и призналась, что ей нужен психолог.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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