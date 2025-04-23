Иван Ургант спел песню про чёрный квадрат, который сгубил его карьеру на ТВ

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант в песне описал свой путь от звезды ТВ до изгоя.

Фото: ВК-аккаунт Ивана Урганта is licensed under public doman Телеведущий Иван Ургант

Иван Ургант выступил в Израиле. Он исполнил музыкальную композицию на мотив песни Аллы Пугачёвой "Миллион алых роз".

"Жил был ведущий один, был он успешен богат, но как-то выложил в сеть маленький чёрный квадрат. Он тогда продал свой дом. Продал, что в доме том есть и на все деньги купил доллар по курсу 106", — спел Иван под бурные аплодисменты публики.

Иван Ургант после начала СВО лишился работы на Первом канале. У него также возникают проблемы с работой в России. Телеведущий вынужден ездить с гастролями по миру в компании журналиста Владимира Познера.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен.



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