Юная невеста Григория Лепса показала свое лицо до пластики

19-летняя возлюбленная Григория Лепса показала, как выглядела до пластической операции.
Аврора Киба не скрывает, что подвергла своё лицо хирургическому вмешательству. Она сделала ринопластику, избавившись от внушительной горбинки на носу.
Юная невеста Лепса откликнулась на просьбу подписчика показать своё лицо до пластики и опубликовала фото до операции. После пластики нос Авроры стал слегка седловидный.
Избранница народного артиста России активно эксплуатирует в своём личном микроблоге тему отношений с Лепсом. Она делится информацией о певце, нахваливая его хозяйственность и кулинарные способности.
Ранее Аврора ответила на вопрос о "кексе" с Григорием Лепсом.
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).
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