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Концертного директора Игоря Талькова приговорили к 13 годам за убийство певца

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Шоу-бизнес

Суд в Санкт- Петербурге вынес решение по делу об убийстве певца Игоря Талькова.

Певец Игорь Тальков
Фото: ВК-аккаунт Игоря Талькова is licensed under public doman
Певец Игорь Тальков

Концертного директора Игоря Талькова Владимира Шляфмана приговорили к 13 годам лишения свободы заочно. Мужчина по некоторым данным проживает в Израиле.

Таким образом была поставлена точка в деле более чем 30-летней давности. Артиста застрели в собственной гримёрке перед концертом в 1991 году.

Расследование пришло к выводу, что между Шляфманом и представителем певицы Азизы Игорем Малаховым завязалась потасовка. Шляфман попытался убить Малахова, однако попал в Талькова и нанёс ему смертельную рану.

Свидетельские показания по делу Талькова давали российские звёзды, в том числе Наташа Королёва.

Уточнения

И́горь Влади́мирович Талько́в (4 ноября 1956, Грецовка, Щёкинский район, Тульская область — 6 октября 1991, Санкт-Петербург) — советский рок-музыкант-мультиинструменталист, певец, автор песен, поэт, композитор и киноактёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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