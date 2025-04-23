Концертного директора Игоря Талькова приговорили к 13 годам за убийство певца

Суд в Санкт- Петербурге вынес решение по делу об убийстве певца Игоря Талькова.
Концертного директора Игоря Талькова Владимира Шляфмана приговорили к 13 годам лишения свободы заочно. Мужчина по некоторым данным проживает в Израиле.
Таким образом была поставлена точка в деле более чем 30-летней давности. Артиста застрели в собственной гримёрке перед концертом в 1991 году.
Расследование пришло к выводу, что между Шляфманом и представителем певицы Азизы Игорем Малаховым завязалась потасовка. Шляфман попытался убить Малахова, однако попал в Талькова и нанёс ему смертельную рану.
Свидетельские показания по делу Талькова давали российские звёзды, в том числе Наташа Королёва.
И́горь Влади́мирович Талько́в (4 ноября 1956, Грецовка, Щёкинский район, Тульская область — 6 октября 1991, Санкт-Петербург) — советский рок-музыкант-мультиинструменталист, певец, автор песен, поэт, композитор и киноактёр.
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