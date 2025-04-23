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Белорусского комика Вячеслава Комиссаренко лишили гражданства РФ

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Шоу-бизнес

Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов потеряли приобретённое российское гражданство.

Комик Вячеслав Комиссаренко
Фото: ВК-аккаунт Вячеслава Комиссаренко is licensed under public doman
Комик Вячеслав Комиссаренко

Белорусский комик Вячеслав Комиссаренко и украинский комик Дмитрий Романов были лишены российского гражданства по инициативе ФСБ.

Вячеслав Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск в Белоруссии. Он известен своими пародиями на Александра Лукашенко, в клевете на которого его обвиняют. Проживает юморист в Польше. Артист заявлял о том, что в США и Великобритании ему одобрили вид на жительство по программе "виза талантов".

Дмитрий Романов известен как ведущий рубрики "Светский исход" в шоу "Вечерний Ургант". Он живет в Португалии вместе с супругой Мариной. В 2024 году комик снова стал отцом.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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