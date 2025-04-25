Секрет счастья Татьяны Брухуновой: как Петросян удивляет свою жену

Не так давно Слава предложила Евгению Петросяну бросить Татьяну Брухунову и жениться на ней. В дополнение к своему дерзкому предложению она обозвала Брухунову шваброй. Брухунова не стала прямо отвечать на эти слова, но косвенный ответ она всё же дала.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сирень

Брухунова опубликовала в своём блоге фотографию букета сирени, который подарил ей муж. Татьяна восхитилась умением Петросяна делать сюрпризы и дала понять, что в их отношениях царит полная идиллия.

"Много лет назад в мою жизнь пришёл лучший мужчина! Спустя годы он не забывает радовать без повода", — поделилась Брухунова.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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