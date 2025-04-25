Шепелев рассказал о своём уходе с Первого канала: что он скрывал от публики?

Дмитрий Шепелев написал в своём блоге о причинах, почему он решил прекратить работу на Первом канале.
Шепелев подчеркнул, что его никто не вынуждал уйти, это решение он принял сам. Шепелеву предложили вести новую программу на Первом канале, но она не соответствовала замыслам и пожелания телеведущего.
"С Первым каналом мы расстались по обоюдному согласию. По личным причинам я не смог продолжать вести шоу, которые мне в тот момент предлагали. Других предложений не было. Это было непростое решение для меня. К тому моменту я работал на канале около десяти лет. Отношения мы не поддерживаем. Я очень благодарен руководству канала "Россия" за предложение присоединиться к команде. У нас доверительные отношения. Я очень это ценю", — поделился Дмитрий Шепелев.
Работу на Первом канале Шепелев вспоминает с чувством удовлетворения, потому что в своё время ему удалось сделать много интересных выпусков со знаменитостями, много поездить по стране и за пределы нашей страны. Всё это было очень интересно, оставило много впечатлений и дало огромный опыт для дальнейшей работы.
Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — белорусский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист.
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