Шепелев рассказал о своём уходе с Первого канала: что он скрывал от публики?

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев написал в своём блоге о причинах, почему он решил прекратить работу на Первом канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Много телевизоров

Шепелев подчеркнул, что его никто не вынуждал уйти, это решение он принял сам. Шепелеву предложили вести новую программу на Первом канале, но она не соответствовала замыслам и пожелания телеведущего.

"С Первым каналом мы расстались по обоюдному согласию. По личным причинам я не смог продолжать вести шоу, которые мне в тот момент предлагали. Других предложений не было. Это было непростое решение для меня. К тому моменту я работал на канале около десяти лет. Отношения мы не поддерживаем. Я очень благодарен руководству канала "Россия" за предложение присоединиться к команде. У нас доверительные отношения. Я очень это ценю", — поделился Дмитрий Шепелев.

Работу на Первом канале Шепелев вспоминает с чувством удовлетворения, потому что в своё время ему удалось сделать много интересных выпусков со знаменитостями, много поездить по стране и за пределы нашей страны. Всё это было очень интересно, оставило много впечатлений и дало огромный опыт для дальнейшей работы.

Уточнения

Дми́трий Андре́евич Ше́пелев (бел Дзмітрый Андрэевіч Шэпелеў: род. 25 января 1983, Минск) — белорусский теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, продюсер, писатель-биографист.



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