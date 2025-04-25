Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихая Ибица: этот пляж без баров и туалетов — один из лучших на острове
Кто ел мясо, тот и прав: как пища определяла статус и судьбу в Древней Греции
Мотоциклы СССР: ИЖ vs Урал vs Минск — кто круче?
Седина больше не застигнет врасплох: быстрые решения между окрашиваниями
Рыба с ртутью: как вкусно поужинать и не умереть
Не баловство, а контроль: кот проверяет воду лапой с серьёзной целью
Мягкая месть природы: как привычная перекопка губит плодородие на годы вперёд
Суперфуд, о котором забыли: помогает заснуть и проснуться в хорошем настроении
Смертельная ловушка: вот что будет, если Зеленский отвернётся от поддержки США

Кто мешает Лолите Милявской? Сергей Соседов высказал своё мнение об этой загадке

1:31
Шоу-бизнес

Лолита Милявская испытала неприязнь со стороны общественности после участия в "голой вечеринке". Эта неприязнь сказалась на запрещении концертов с участием Лолиты в разных городах России.

Сергей Соседов
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сергей Соседов

Концерт, который готовился к 60-летию певицы, был отменён. Лолита должна была принять участие в программе "Суперстар!", но и в этой программе ей не дали поучаствовать. 8 марта Лолита появилась в жюри в "Суперстар!", но после праздничного выпуска она пропала. Съёмки новых выпусков начнутся в мае, но Лолита не будет в них участвовать.

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с The Voice отметил, что Лолите мешают заниматься творчеством.

"За ней явно не одни и те же ездят. Нет. Это кто-то организует на местах, может быть, задолго до самого мероприятия. Я спрашивал у Лолиты, знает ли она, кто ей мешает. Она говорит, что не предполагает. Это нужно расследование проводить", — заявил Сергей Соседов.

Филипп Киркоров, принимавший участие в "голой вечеринке", легко отделался и продолжает активно выступать с концертами. Киркоров после случая с вечеринкой переложил вину на Настю Ивлееву, за что Лолита подвергла его критике. Потом Киркоров признался в любви Лолите, она простила его, но после этого артисты не возобновили общение.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов Москвы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Наука и техника
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти Аудио 
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы
Новости спорта
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы Аудио 
Вкусно, легко, полезно: капуста в кляре, которую можно есть каждый день
Еда и рецепты
Вкусно, легко, полезно: капуста в кляре, которую можно есть каждый день Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Сводка с фронта: Зеленский хочет достичь мира через силу, ВСУ намеренно сожгли храмовый комплекс в РФ Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Последние материалы
Кухня СССР. Рыбные котлеты по ГОСТу образца 1979 года
Куриные сердечки — новый хит майских: вот как их замариновать
Не проскочишь: ошибки водителей в экстремальную погоду
Сводка с фронта: Зеленский хочет достичь мира через силу, ВСУ намеренно сожгли храмовый комплекс в РФ
Кто мешает Лолите Милявской? Сергей Соседов высказал своё мнение об этой загадке
Новая Антарктида: то, что показала карта, пугает даже самых спокойных
Ремонт или безденежье: как россияне планируют обновить свои квартиры в 2025 году
Один простой ингредиент в воде — и уровень сахара и холестерина под контролем: как работает инулин
Новый тренд в садоводстве: глициния в форме зонта, которая украсит любой участок
Мексика вводит новый налог для круизных пассажиров: что это значит для путешественников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.