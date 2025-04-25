Кто мешает Лолите Милявской? Сергей Соседов высказал своё мнение об этой загадке

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская испытала неприязнь со стороны общественности после участия в "голой вечеринке". Эта неприязнь сказалась на запрещении концертов с участием Лолиты в разных городах России.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сергей Соседов

Концерт, который готовился к 60-летию певицы, был отменён. Лолита должна была принять участие в программе "Суперстар!", но и в этой программе ей не дали поучаствовать. 8 марта Лолита появилась в жюри в "Суперстар!", но после праздничного выпуска она пропала. Съёмки новых выпусков начнутся в мае, но Лолита не будет в них участвовать.

Музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с The Voice отметил, что Лолите мешают заниматься творчеством.

"За ней явно не одни и те же ездят. Нет. Это кто-то организует на местах, может быть, задолго до самого мероприятия. Я спрашивал у Лолиты, знает ли она, кто ей мешает. Она говорит, что не предполагает. Это нужно расследование проводить", — заявил Сергей Соседов.

Филипп Киркоров, принимавший участие в "голой вечеринке", легко отделался и продолжает активно выступать с концертами. Киркоров после случая с вечеринкой переложил вину на Настю Ивлееву, за что Лолита подвергла его критике. Потом Киркоров признался в любви Лолите, она простила его, но после этого артисты не возобновили общение.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов Москвы.



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