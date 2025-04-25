Замуж больше никогда: Полина Гагарина озвучила своё окончательное решение

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Полина Гагарина два раза была замужем. У неё есть дети от обоих мужей, однако оба раза супружеская жизнь не оправдала её ожиданий, поэтому эти браки распались.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полина Гагарина

Гагарина настолько разочаровалась в замужестве, что зареклась когда-либо ещё выходить замуж. Она и раньше говорила об этом и теперь повторила своё решение, давая понять, что оно твёрдое и окончательное.

"В очередной раз с удовольствием отвечу на этот вопрос. Ни — ко — гда!" — сказала Полина, отвечая на вопрос "7Дней.ru" о возможном замужестве.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).



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