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Замуж больше никогда: Полина Гагарина озвучила своё окончательное решение

0:36
Шоу-бизнес

Полина Гагарина два раза была замужем. У неё есть дети от обоих мужей, однако оба раза супружеская жизнь не оправдала её ожиданий, поэтому эти браки распались.

Полина Гагарина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Полина Гагарина

Гагарина настолько разочаровалась в замужестве, что зареклась когда-либо ещё выходить замуж. Она и раньше говорила об этом и теперь повторила своё решение, давая понять, что оно твёрдое и окончательное.

"В очередной раз с удовольствием отвечу на этот вопрос. Ни — ко — гда!" — сказала Полина, отвечая на вопрос "7Дней.ru" о возможном замужестве.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса; народная артистка Республики Башкортостан (2024).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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