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Анна Семенович раскрыла секрет своей жизни за городом — почему она не чувствует себя счастливой?

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Шоу-бизнес

Недавно Анна Семенович переехала с женихом Денисом Шреером в подмосковный коттедж.

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Фото: commons.wikimedia.org by Новик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Первое время певица чувствовала эйфорию от безбрежной природы и чистого воздуха, однако теперь она стала чувствовать, что всё-таки по-прежнему остаётся больше городским человеком. Семенович стало не хватать Москвы и всего, что так свойственно столице.

"Скучаю по Москве, по этой пробочке к дому заветной, по которой ты едешь и знаешь: вот-вот я скоро буду у себя в квартирке", — написала она.

Об этом сообщает "7Дней".

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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