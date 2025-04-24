Анна Семенович раскрыла секрет своей жизни за городом — почему она не чувствует себя счастливой?

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно Анна Семенович переехала с женихом Денисом Шреером в подмосковный коттедж.

Фото: commons.wikimedia.org by Новик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Поле

Первое время певица чувствовала эйфорию от безбрежной природы и чистого воздуха, однако теперь она стала чувствовать, что всё-таки по-прежнему остаётся больше городским человеком. Семенович стало не хватать Москвы и всего, что так свойственно столице.

"Скучаю по Москве, по этой пробочке к дому заветной, по которой ты едешь и знаешь: вот-вот я скоро буду у себя в квартирке", — написала она.

Об этом сообщает "7Дней".

Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Москва, СССР) — российская актриса, эстрадная певица, мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая.



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