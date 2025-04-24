Ксения Бородина против свадебных традиций: вот что она считает лишним на этом празднике

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Ксения Бородина уверена, что свадьба — это в первую очередь день самих молодожёнов, а не гостей, поэтому только жених и невеста должна устанавливать правила своего праздника. Бородина считает, что многие свадебные традиции — пережиток прошлого. Слова телеведущей приводит WomanHit.

Фото: unsplash.com by Andrew Itaga, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жених и невеста

"Это ваш праздник, в который вы вкладываете душу, время и деньги, поэтому всё должно быть так, как хотите именно вы, а не как принято или как скажут родственники", — подчеркнула Бородина.

Вполне возможно, что на её собственной свадьбе с Николаем Сердюковым криков "Горько!" не будет. Кроме того, Бородина не приветствует присутствия на свадьбах детей.

"Маленькие гости на таком взрослом празднике, где люди хотят расслабиться и веселиться, совершенно ни к чему", — заявила она.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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