Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917

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Телеведущая Екатерина Стриженова поразмышляла о роли Владимира Ленина в истории.

Фото: Инстаграм Екатерины Стриженовой is licensed under public doman Вождь Владимир Ленин

Екатерина Стриженова опубликовала в социальных сетях видео, сгенерированное искусственным интеллектом. На кадрах памятник вождю мировой революции смело покидает свой постамент и шагает по улице.

"Как бы мы не относились к Владимиру Ильичу, но его личность признана одной из самых значимых в мировой истории!" — написала Стриженова в честь 155-летия со дня рождения Ленина.

Звезда ТВ предположила, что организаторы "оранжевых революций" ориентируются в своей деятельности на бессмертный опыт Владимира Ильича. Она уверена, что дело Ленина живёт.

"А что, если бы у него не получилось в 1917", — задалась риторическим вопросом Стриженова.

Уточнения

Влади́мир Ильи́ч Ле́нин (фамилия при рождении — Улья́нов; также известен под двойной фамилией Улья́нов-Ле́нин; 10 (22) апреля 1870, Симбирск, Российская империя — 21 января 1924, Большие Горки, Сухановская волость, Подольский уезд, Московская губерния, РСФСР, СССР) — российский революционер, адвокат, переводчик.



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