Телеведущая Екатерина Стриженова поразмышляла о роли Владимира Ленина в истории.
Екатерина Стриженова опубликовала в социальных сетях видео, сгенерированное искусственным интеллектом. На кадрах памятник вождю мировой революции смело покидает свой постамент и шагает по улице.
"Как бы мы не относились к Владимиру Ильичу, но его личность признана одной из самых значимых в мировой истории!" — написала Стриженова в честь 155-летия со дня рождения Ленина.
Звезда ТВ предположила, что организаторы "оранжевых революций" ориентируются в своей деятельности на бессмертный опыт Владимира Ильича. Она уверена, что дело Ленина живёт.
"А что, если бы у него не получилось в 1917", — задалась риторическим вопросом Стриженова.
Влади́мир Ильи́ч Ле́нин (фамилия при рождении — Улья́нов; также известен под двойной фамилией Улья́нов-Ле́нин; 10 (22) апреля 1870, Симбирск, Российская империя — 21 января 1924, Большие Горки, Сухановская волость, Подольский уезд, Московская губерния, РСФСР, СССР) — российский революционер, адвокат, переводчик.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.