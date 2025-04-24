Неприятный сюрприз для Пугачёвой: как песня стала причиной разлада с Долиной

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Алла Пугачёва хотела петь песню "Погода в доме", однако этот хит достался Ларисе Долиной. Из-за этого отношения двух певиц стали хуже. Об этом Долина рассказала в беседе с RTVI.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Композитор Руслан Горобец, написавший "Погоду в доме", до этого сотрудничал с Пугачёвой. Когда Примадонна спросила его, почему он не ей отдал своё музыкальное произведение, Горобец ответил, что он имеет право сам выбирать исполнителей.

Услышав такие слова, Пугачёва затаила обиду на Долину, хотя сама Долина всегда уважала Аллу Борисовну.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).



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