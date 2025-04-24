Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешествие в прошлое: скрытая деревня в Лигурии, в которую влюбляешься с первого взгляда
Рынок решит: Кремль заговорил о продаже газа в Европу
Секреты холодильника: как продлить свежесть ваших продуктов
Сначала взорвать, потом засеять: как оживляют Марс по сценарию научной драмы
Грудь как подушка — кошке удобно, вам не очень: как наладить границы
Проблем по самые помидоры? На грядке всё спасёт раствор, который легко приготовить
Вместо стен — невесомые перегородки: как стекло спасает тёмные квартиры
Вы тоже закрываете окна на заправке? Лучше так не делать
Может ли шов на кончике носа заменить ринопластику? Вот что нужно знать о новой процедуре

Неприятный сюрприз для Пугачёвой: как песня стала причиной разлада с Долиной

0:37
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва хотела петь песню "Погода в доме", однако этот хит достался Ларисе Долиной. Из-за этого отношения двух певиц стали хуже. Об этом Долина рассказала в беседе с RTVI.

Лариса Долина
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лариса Долина

Композитор Руслан Горобец, написавший "Погоду в доме", до этого сотрудничал с Пугачёвой. Когда Примадонна спросила его, почему он не ей отдал своё музыкальное произведение, Горобец ответил, что он имеет право сам выбирать исполнителей.

Услышав такие слова, Пугачёва затаила обиду на Долину, хотя сама Долина всегда уважала Аллу Борисовну.

Уточнения

Лари́са Алекса́ндровна До́лина (урождённая Кудельман, в первом браке Миончи́нская; род. 10 сентября 1955, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка Российской Федерации (1998).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году
Домашние животные
Топ-10 пород собак: кого выбирают россияне в 2025 году Аудио 
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров
Наука и техника
Шокирующее открытие в Техасе: студенты нашли останки одного из крупнейших динозавров Аудио 
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки
Авто
На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки Аудио 
Популярное
Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения

Экспорт грузинского вина в Россию упал на 60% в первом квартале 2025 года, вместе с падением объемов других алкогольных напитков. Узнайте причины!

Экспорт грузинского вина в Россию рухнул на 60%: что стало причиной сокрушительного падения
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Капля масла — и волосы преображаются: секрет, о котором не говорят парикмахеры
Эти ошибки стоят вам половины бака — пора их прекратить совершать
Босоножки ждут: 5 педикюров, которые выглядят на миллион
Бандитские тачки 90-х: Mercedes, Волга и Toyota Mark II Дмитрий Плотников Путин рисковал, но разведка доложила точно. Уиткофф едет в Москву за планом Б Любовь Степушова
Первая в мире химера среди приматов: что это значит для человечества
Эта монета в 2 евро стоит почти миллион: как одна мелкая надпись может принести состояние
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Почему строители всё чаще отказываются от фанеры в пользу другого материала
Последние материалы
Путешествие в прошлое: скрытая деревня в Лигурии, в которую влюбляешься с первого взгляда
Рынок решит: Кремль заговорил о продаже газа в Европу
Секреты холодильника: как продлить свежесть ваших продуктов
Сначала взорвать, потом засеять: как оживляют Марс по сценарию научной драмы
Грудь как подушка — кошке удобно, вам не очень: как наладить границы
Проблем по самые помидоры? На грядке всё спасёт раствор, который легко приготовить
Вместо стен — невесомые перегородки: как стекло спасает тёмные квартиры
Вы тоже закрываете окна на заправке? Лучше так не делать
Может ли шов на кончике носа заменить ринопластику? Вот что нужно знать о новой процедуре
Бандитские тачки 90-х: Mercedes, Волга и Toyota Mark II
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.