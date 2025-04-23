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Аврора Киба ответила на вопрос о контракте с Григорием Лепсом

1:05
Шоу-бизнес

19-летняя Аврора Киба с юмором отнеслась к попытке выведать у неё сокровенную информацию о Григории Лепсе.

Певец Григорий Лепс с невестой Авророй Киба
Фото: ВК-аккаунт Григория Лепса is licensed under public doman
Певец Григорий Лепс с невестой Авророй Киба

Аврора Киба решила пообщаться с подписчиками в формате "вопрос-ответ" и тут же получила бесцеремонный вопрос от любопытных интернет-пользователей.

Публика поинтересовалась о неком контракте, который девушка якобы заключила с народным артистом России.

"Подождите, я за год так и не разобралась, а кто кому платит-то в итоге", — призналась Аврора.

Далее вопросы стали ещё более нахальными.

"Вам противно иметь кекс с дедом?" — гласил вопрос фолловера.

Аврора Киба не растерялась и перевела разговор на кулинарную тему.

"Насколько я знаю — у Григория действительно проблемы с тестом, ну вот как-то не пошло дело", — объяснила девушка.

Она признала, что кексы 62-летнего исполнителя пробовать не стоит. При этом, по словам Авроры, у Лепса имеются другие таланты. В частности, артист великолепно готовит мясо.

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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