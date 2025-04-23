Активисты из Уфы просят вернуть Моргенштерна* на Родину

Общественники из Республики Башкортостан объяснили, почему следует простить рэпера Моргенштерна* и снять с него статус иноагента.
Активисты из Уфы перечислили добрые дела Алишера Моргенштерна*, который оказывал помощь больным детям.
"Пора возвращать его на Родину! Десятки детских жизней спасены этим парнем, несмотря на то, что он проживает на чужбине!" — пишет гласит текст поста блогера-таксиста из Уфы.
Мужчина обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину.
Таксист рассказал, что на благотворительность рэпер потратил десятки миллионов рублей, помогая детям с тяжёлыми заболеваниями.
Мужчина назвал Моргенштерна "человечищем с огромным сердцем", который не заслуживает жизни на чужбине.
Ранее Моргенштерн рассказал, что прошёл лечение в рехабе и готов начать новую трезвую жизнь после пересмотра жизненные приоритетов.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Моргенште́рн (Morgenshtern; полное имя — Алише́р Таги́рович Моргенште́рн; род. 17 февраля 1998, Уфа) — российский рэп-, поп и рок-исполнитель, музыкант, шоумен.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мотору тоже нужно встряхнуться! Почему слишком спокойная езда может навредить вашему автомобилю — и как простая «прожарка» решает целый ряд проблем.