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Активисты из Уфы просят вернуть Моргенштерна* на Родину

1:03
Шоу-бизнес

Общественники из Республики Башкортостан объяснили, почему следует простить рэпера Моргенштерна* и снять с него статус иноагента.

Рэпер Моргенштерн
Фото: Телеграм-канал рэпера Моргенштерна is licensed under public doman
Рэпер Моргенштерн

Активисты из Уфы перечислили добрые дела Алишера Моргенштерна*, который оказывал помощь больным детям.

"Пора возвращать его на Родину! Десятки детских жизней спасены этим парнем, несмотря на то, что он проживает на чужбине!" — пишет гласит текст поста блогера-таксиста из Уфы.

Мужчина обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

Таксист рассказал, что на благотворительность рэпер потратил десятки миллионов рублей, помогая детям с тяжёлыми заболеваниями.

Мужчина назвал Моргенштерна "человечищем с огромным сердцем", который не заслуживает жизни на чужбине.

Ранее Моргенштерн рассказал, что прошёл лечение в рехабе и готов начать новую трезвую жизнь после пересмотра жизненные приоритетов.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Моргенште́рн (Morgenshtern; полное имя — Алише́р Таги́рович Моргенште́рн; род. 17 февраля 1998, Уфа) — российский рэп-, поп и рок-исполнитель, музыкант, шоумен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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