Почему Александр Ревва без гнева принял поцелуй своей жены с Басковым? Это удивит вас!

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Александр Ревва вспомнил случай, как его жену Анжелику Ревву поцеловал в губы Николай Басков. Это произошло на одной из премий МУЗ ТВ.

Фото: klops.ru by Александр Подгорчук / "Клопс", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Ревва

Ревва рассказал об этом безо всякой злости и ревности. Он абсолютно доверяет Баскову и считает, что этот поцелуй был совершенно невинным. К тому же комик подчеркнул, что его жену многим хочется целовать, а Басков — замечательный друг и человек.

"Он очень светлый человек. Я доверяю почему-то Коле свою жену, да. Ну а что здесь? Подойти, втащить? Ну как? Ну это же светлый человек. Это же Коля, друг, он сосед мой, кстати", — пояснил шоумен в эфире шоу "Вопрос ребром".

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — украинский и российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.



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