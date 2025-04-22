Талантливый бизнесмен: Любовь Успенская похвасталась своим будущим зятем

Певица Любовь Успенская рассказала, что у её дочери Татьяны Плаксиной появился перспективный жених.
Любовь Успенская похвасталась тем, что Татьяна Плаксина начала встречаться с неким бизнесменом с еврейскими корнями.
Ранее Любовь Успенская рассказала о новом хобби дочери.
"Это весьма талантливый и обаятельный мужчина. Он занимается собственным бизнесом. Пишет музыку, стихи, у него много талантов", — цитирует слова звезды "Общественная служба новостей".
Королева русского шансона отметила, что познакомилась с избранником дочери, но не спешит заводить разговор о свадьбе, чтобы не торопить события.
Успенская не стала скрывать, что хочет выдать дочь замуж, так как мечтает о внуках.
Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.
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