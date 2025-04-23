Куда исчез тот самый Дэвид Копперфильд? Новая глава жизни легендарного фокусника

4:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В своё время он ослепил миллионы зрителей по всему миру своими эффектными трюками и юношеским обаянием. Дэвид Копперфильд, красивый мужчина с густой гривой волос, из-за которого в 1990-х годах исчезла Статуя Свободы, был королём магов.

Фото: flickr.com by Coconino National Forest, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Звёздная ночь

Благодаря своему искусству и личному обаянию он покорил мир и стал легендой среди магов, однако в последние годы он остаётся в тени, а когда где-то появляется, то удивляет своей внешностью даже давних поклонников. Естественное старение и возможные косметические процедуры изменили его внешний вид таким образом, что он удивил многих.

От любимца публики до одиночки в Лас-Вегасе

Любой, кто пережил девяностые, не мог пропустить Копперфильда. Его телешоу били рекорды по количеству зрителей, а его банковский счёт был переполнен. Он был одним из самых высокооплачиваемых людей в мире, что было не совсем обычным делом для фокусника.

Однако сегодня, в возрасте 68 лет, он ушёл из центра внимания. Мы можем найти его в основном в Лас-Вегасе, где у него есть постоянное шоу в MGM Grand Hotel. Он выступает почти 500 раз в год, но о выступлениях уже не говорят с таким энтузиазмом, как раньше.

Время — волшебник, которого невозможно перехитрить

Когда фотографии нынешнего Дэвида Копперфильда появляются в Сети, поклонники часто удивляются. Разрушительное воздействие времени наложило свой отпечаток на его некогда привлекательный внешний вид так, как многие люди не ожидали. Сегодня Копперфильд выглядит по-другому. Предполагается, что над ним поработали пластические хирурги, но результат оказался не таким, на который он, вероятно, надеялся. Подписчики в сетях Копперфильда недоумевают, и многие ностальгируют по его прежнему естественному лицу. Самый распространённый вопрос: зачем он вообще это сделал?

Магия и споры идут рука об руку

В 2018 году Копперфильд попал в непростую переделку. Британский турист получил травму во время выступления Дэвида, и последовавшие за этим юридические споры вынудили фокусника вытащить кролика из своей шляпы и показать, как работает его знаменитый трюк "Lucky #13". Среди магов это почти всё равно что предать собственную гильдию.

Но то, что произошло прошлой весной, было просто настоящим шоком. Газета The Guardian обнародовала истории шестнадцати женщин, которые обвиняют Копперфильда в том, чего нельзя было ожидать от знаменитого фокусника. Некоторые истории восходят к восьмидесятым годам. Копперфильд категорически отверг все обвинения через своих адвокатов, которые назвали их совершенно необоснованными.

Чем занимается Копперфильд в наши дни?

Сегодня Копперфильд в основном живёт в Лас-Вегасе, где даёт около 500 концертов в год. Девяностоминутная игра в MGM Grand предлагает смесь старой классики и новых жанров. Если вы хотите увидеть Старого мастера в действии, самые дешёвые билеты начинаются от 75 долларов, но вам придётся заплатить более 200 долларов за хорошее место. Жаловаться на нехватку зрителей он, конечно, не может.

К его увлечениям также относится коллекционирование. Интересно, что он вложил часть своих денег в сбор реликвий волшебников. Он хранит коллекцию под замком в Лас-Вегасе и показывает её лишь немногим.

В отличие от профессиональной жизни, личная жизнь относительно стабильна. С 2006 года он состоит в паре с французской моделью Хлоей Госселин, с которой воспитывает дочь. Несмотря на длительные отношения, он так и не был женат.

Будущее в волшебном мире

Что ждёт Дэвида Копперфильда в будущем? Его место в MGM Grand по-прежнему надёжно. Каждый вечер в Лас-Вегасе он демонстрирует свои трюки, а толпа аплодирует, но это не миллионы перед экранами телевизоров, как раньше, а всего несколько сотен туристов, желающих развлечься вечером.

Уточнения

Дэ́вид Ко́пперфильд (англ David Copperfield), настоящее имя Дэвид Сет Ко́ткин (англ. David Seth Kotkin) — американский иллюзионист и гипнотизёр, известный своими зрелищными фокусами с оригинальными комментариями.



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