Чай вместо инопланетян: Гарик Харламов поделился забавной историей своей встречи с Дмитрием Медведевым

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гарик Харламов поделился воспоминанием о встрече с Дмитрием Медведевым, которая произошла в период его правления страной. Встреча не была спонтанной, к ней долго готовились и составляли список вопросов, которые нужно будет задать политику.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Татарстана, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Медведев

Одна из наиболее интересных для Харламова тем — инопланетяне. Он хотел поинтересоваться мнением Медведева об этом и ждал, пока тот договорит с Павлом Волей.

"Медведев договорил Паше, я сижу и думаю, что сейчас должен задать вопрос про инопланетян. Я пропустил, о чём там была речь. Он договаривает, и в эту секунду кто-то задаёт мой вопрос! Я не знаю, о чём мне говорить, а я же ещё его перебил, значит мне не терпится что-то спросить… Я смотрю на чашку и говорю: "А чай можно попить?" И он: "А? Попей", — рассказал Харламов в "Шоу Воли".

Комик добавил, что после этого он несколько мгновений молча смотрел на Медведева, а Медведев на него, а после этого они стали смеяться.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.



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