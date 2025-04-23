Чай вместо инопланетян: Гарик Харламов поделился забавной историей своей встречи с Дмитрием Медведевым

Гарик Харламов поделился воспоминанием о встрече с Дмитрием Медведевым, которая произошла в период его правления страной. Встреча не была спонтанной, к ней долго готовились и составляли список вопросов, которые нужно будет задать политику.
Одна из наиболее интересных для Харламова тем — инопланетяне. Он хотел поинтересоваться мнением Медведева об этом и ждал, пока тот договорит с Павлом Волей.
"Медведев договорил Паше, я сижу и думаю, что сейчас должен задать вопрос про инопланетян. Я пропустил, о чём там была речь. Он договаривает, и в эту секунду кто-то задаёт мой вопрос! Я не знаю, о чём мне говорить, а я же ещё его перебил, значит мне не терпится что-то спросить… Я смотрю на чашку и говорю: "А чай можно попить?" И он: "А? Попей", — рассказал Харламов в "Шоу Воли".
Комик добавил, что после этого он несколько мгновений молча смотрел на Медведева, а Медведев на него, а после этого они стали смеяться.
Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.
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